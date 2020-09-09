Son dakika haber: Mardin'de, koronavirüs kurallarını ihlal etmeyi sürdürenlere faaliyeti durdurma cezası (2) Son dakika haberi... KARANTİNAYA ALINANLARA HASTA BİLEKLİĞİ TAKILACAKMardin Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan ek kararlar açıklandı.

KARANTİNAYA ALINANLARA HASTA BİLEKLİĞİ TAKILACAK

Mardin Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan ek kararlar açıklandı. Alınan önlemler kapsamında, koronavirüs hastalarına ve temaslılara hasta bilekliği takılması yönünde karar alındı. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "PCR testi pozitif çıkarak evde takip ve tedavisi süren vatandaşlarımızla, yine evde izolasyonları devam eden temaslı vatandaşlarımızın bir kısmının bu süre zarfında izolasyon kurallarına uymadıklarına dair bir takım geri bildirimler alınmaktadır. Bu kapsamda, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastalarımız ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valiliğimiz denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılmasına, Covid-19 pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezasının Mülki Amir onayıyla uygulanmasına, bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliği ile sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden vatandaşlarımızın (535) 307 12 94 nolu telefona ihbar edilmesine oy birliği, çokluğu ile karar verilmiştir."

Kaynak: DHA