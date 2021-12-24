Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi - Haberler
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Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'de, jandarma personelinin otomobilinin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de, jandarma personelinin otomobilinin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi. EYP, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin'de görevli bir jandarma uzman çavuşun aracının altına terör örgütü mensupları tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. EYP, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yakın zamanda da Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli bir polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edilmişti. - MARDİN

Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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