Son dakika haber! Mardin'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Mardin'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

30.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:15
Son dakika haber! Mardin'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Mardin'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde bir alış veriş merkezindeki markette, hırsızlık ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının M.T. olduğunu tespit etti.

İkametinde gözaltına alınan ve marketten çaldığı öne sürülen malzemelerle gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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