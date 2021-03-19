Son dakika haber | Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
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Son dakika haber | Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

19.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:03
Son dakika haber | Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki evin bahçesinden 8 hindi çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince 27 kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yapılan takiple, yakalanıp, gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki evin bahçesinden 8 hindi çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince 27 kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yapılan takiple, yakalanıp, gözaltına alındı. 

Kızıltepe ilçesindeki Günlüce Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde hindi besleyen Y.B., 8'inin çalındığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çalışma başlattı. Bölgedeki 27 güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye alan ekipler, hindileri çalan 4 kişinin kimliğini belirledi. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Kızıltepe ilçe merkezinde durduruldu. Jandarma, araçtaki M.G., M.Ö., S.Ç. ve C.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularında hindileri Z.Ş.'ye sattıklarını söyledi. Jandarma Z.Ş.'den aldığı hindileri, sahibi Y.B.'ye teslim etti.Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirilirken, hindileri satın alan Z.Ş. hakkında da 'Suç eşyasını satın almak' suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Son dakika haber | Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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