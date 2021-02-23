Son dakika haber: Mardin'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyhmus Mutlu (29), Gölcük Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mutlu'nun cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesine gönderildi.

Mutlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol