Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin Mahallesi Ziya Paşa Sokak'ta bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Nusaybin İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - MARDİN