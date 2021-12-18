Son dakika haber! Mardin'de ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin Mahallesi Ziya Paşa Sokak'ta bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Nusaybin İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Son dakika haber! Mardin'de ev yangını

Karı koca otomobilde kalıyor, çocuklar komşulara sığındı! Talihsiz aile yardım bekliyor

Karı koca otomobilde kalıyor, çocuklar komşulara sığındı! Talihsiz aile yardım bekliyor

 Çarşaflı soyguncu, girdiği dükkandaki kuyumcuyu öldürüp kayıplara karıştı! Olay anı kamerada

Çarşaflı soyguncu, girdiği dükkandaki kuyumcuyu öldürüp kayıplara karıştı! Olay anı kamerada

 Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, kendi kafasına da ateş etti

Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, kendi kafasına da ateş etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title