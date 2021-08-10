Son dakika haber: Mardin'de bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Dibek Mahallesi'nde bir evden silah sesi gelmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, mahalle muhtarı yardımcısı Gevheri Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Silahla vurulduğu belirlenen Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı