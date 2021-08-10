Son dakika haber: Mardin'de bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Mardin'de bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Son dakika haber: Mardin'de bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Dibek Mahallesi'nde bir evden silah sesi gelmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, mahalle muhtarı yardımcısı Gevheri Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Silahla vurulduğu belirlenen Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
Eski eşini ve kaynanasını katletti! Dehşet anlarına tanık olan çocuğu ''Annemi öldürme'' diye yalvarmış
Eski eşini ve kaynanasını katletti! Dehşet anlarına tanık olan çocuğu ''Annemi öldürme'' diye yalvarmış
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Serdar Ortaç Gülben Ergen İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Mardin'de bir evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:23:39. #1.14#

title