Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi

Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki 82 öğrenci Mardin'e getirilerek giyim yardımı, yemek ve eğlence programı düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki 82 öğrenci Mardin'e getirilerek giyim yardımı, yemek ve eğlence programı düzenlendi.

Barış Pınarı harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere giyecek yardımı yapılarak, Evliya Çelebi Mesleki Teknik Lisesinde yemek verildi. Artuklu Üniversitesi kampüsünde öğrenciler için düzenlenen eğlence programının ardından öğrencilere hediye dağıtımı yapıldı. Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırlıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Bu yıl salgının etkisiyle bunu yapamadık" dedi.

Suriyeli öğrencileri Mardin'de ağırlayıp 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istediklerini kaydeden Polat, "Biz de Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencileri ilimizde ağırlayıp onlarla 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 82 öğrencimiz ve 6 öğretmenimizi Suriye'den aldık. Öğrencilerimizin giyimini kuşamını temin ettik. Onlarla beraber bir gün boyunca eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Masal dinleyeceğiz ve tekrar ülkelerine uğurlayacağız" diye konuştu. - MARDİN

Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi
Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Özgür Yankaya Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Mardin'de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:49. #1.15#

title