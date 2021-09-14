Son dakika haber | Mardin'de avukata silahlı saldırı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Artuklu ilçesinde görülen davanın ardından müebbet hapis cezası alan kişinin yakınlarının karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde görülen davanın ardından müebbet hapis cezası alan kişinin yakınlarının karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Olay, Merkez Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 8 yıl önce 2 kişisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görülen davasında müebbet hapis cezası alan kişilerin yakını karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulundu. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN
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