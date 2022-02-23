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Son dakika haber! Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haber! Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

Son dakika haberler: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunun at arabasıyla çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunun at arabasıyla çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iş yeri sahibi, 3 gün önce iş yerine ait klima motorunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Klima motorlarının çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 3 kişinin motoru sökerek, olay yerine getirdikleri at arabasına yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Vatan Caddesi, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Haberler

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