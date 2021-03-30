Son dakika haber... Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haber... Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberler: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Turgut Özal Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, 9 yaşındaki Ensar Sayhar'a çarptı.

Sayhar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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