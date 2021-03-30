Son dakika haber... Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Turgut Özal Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, 9 yaşındaki Ensar Sayhar'a çarptı.
Sayhar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar