Son dakika haber... Mardin'de akıllara durgunluk veren kaza
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Son dakika haber... Mardin'de akıllara durgunluk veren kaza

24.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:53
Son dakika haber... Mardin'de akıllara durgunluk veren kaza

Son dakika habere göre Mardin Kızıltepe'de önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan kamyondan fırlayan demirler otomobilin tavanını çökertti.

Mardin Kızıltepe'de önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan kamyondan fırlayan demirler otomobilin tavanını çökertti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat demiri yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyon kasasında bulunan demirler kayarak otomobilin üzerine düştü. Otomobilin tavanı komple çökerken, otomobilde bulunan kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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