Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı
AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Derik'te 2015 yılında meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliden C.E, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalandı.
C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel