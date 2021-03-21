Son dakika haber! Mardin'de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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Son dakika haber! Mardin'de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

21.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:14
Son dakika haber! Mardin'de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde mala zarar verme ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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