Son dakika haber: Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı (2)

Son dakika haberlerine göre SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİMardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Midyat ilçesinin Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesinin Tanyeri ve Beğendi kırsal mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Midyat ilçesinin Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesinin Tanyeri ve Beğendi kırsal mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Vallikten yapılan açıklamada, "Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı, Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, icra edilen operasyonlar sona erdiğinden 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA