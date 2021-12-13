Son dakika haber: Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı yenilenecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 40 bin metrekare alan üzerine kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkını yenileyecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, kentin önemli sosyal donatı alanlarından biri olan ve halk arasında "Karayolları Parkı" olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkının zemininin zamanla deforme olması ve malzemelerde kırılmalar meydana gelmesi nedeniyle yenileme çalışmaları yapılacak.

Alandaki park içerisinde ve refüjlerde bulunan bitkilerin sulanması amacıyla su deposu yapılacak. Yetersiz olan mevcut yürüyüş yollarına ek olarak parkın daha işlevsel olması için yeni yürüyüş yolları yapılacak. Parkın içinde ve etrafında aydınlatma yetersiz olduğundan aydınlatma direkleri ve elektrik alt yapısı güçlendirilecek. Oturma gruplarının sayısı artırılarak vatandaşların güzel bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanacak. Çocuklar için oyun grupları yenilecek.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet