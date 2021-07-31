Son dakika haber | Mardin Büyükşehir Belediyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Son dakika haberler: Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek için yola çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek için yola çıktı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç ve 6 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 4 personel Antalya'da devam eden yangınlara müdahalede görev almak üzere bölgeye sevk edildi.

Daha önce de Kilis'te çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek vermeleri için 2 araç 6 personel bölgeye yönlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz