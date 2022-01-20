Son dakika haber! Manyas'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manyas'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen yedi ikamette arama yapıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manyas'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen yedi ikamette arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Manyas'ta örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen yedi şüphelinin adreslerinde yapılan aramalar da 220 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, üç uyuşturucu kullanma aparatı, bir av tüfeği, yedi cep telefonu ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 500 liranın ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili yedi şüphelinin göz altına alındığı belirtildi.