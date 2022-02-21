Son dakika haber... Manyas'ta trafik kazası 1 ağır yaralı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Manyas Yeni Mahalle Bandırma Caddesi üzerinde ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 18 yaşındaki genç ağır yaralı olarak Bandırma Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Manyas Yeni Mahalle Bandırma Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü P. K. (18) ağır yaralandı. Kaza H. K. yönetiminde ki 10 K 3751 plakalı ticari aracın Bandırma caddesinden bir sokağa dönüş yaparken, P. K yönetiminde ki 10 NJ 872 plakalı motosikletin cadde üzerinde Bandırma yönüne doğru seyir halinde iken ticari araca yandan çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi. Kaskı olmayan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kazanın şiddetiyle başından ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındığı belirtilirken, ticari araç sürücüsü H. K polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Amirliğine götürüldü. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa