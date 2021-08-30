Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. - MANİSA

Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
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Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. - Haberler
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