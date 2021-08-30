Son dakika haber | Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Son dakika haber: Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı