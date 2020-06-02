Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

Son dakika güncel haberine göre Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirttiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A., bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı, ardından da fırça sapıyla dövdü.

02.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:45

Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A., bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı, ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren bir kişinin üzerine ise cebinden çıkardığı bıçakla yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen o anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., kendini köpeği yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü söyleyerek, savundu.

Alaşehir'de yaşayan evli, iki çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Ardından da bir restoranın önündeki park halinde bulunan motosikletlerin arkasına kaçıp, saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı. Çevredeki bazı hayvan severler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren 64 yaşındaki kasap Mehmet Ayoğlu'nun üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaflar araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

KÖPEĞİ YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Sokak köpeğini sürekli olarak yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü belirten Hüseyin A., "Beni şikayet etmiş olabilirler. Bu konudan hiç rahatsız değilim. Daha dün bu sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Ondan önceki günde benzer bir olay yaşandı. Bu duruma buradaki herkes şahit. Herkes bu durumu görüyor ve biliyor. Bana, 'Köpeğe niye vuruyorsun' diyorlar. Hayvan hakları varsa insan hakları da var. O köpekler iki genç ya da çocuğa saldırsa, bana bu kadar laf edenler acaba o zaman da aynı şeyleri söyleyecek mi? Herkes elini vicdanına koysun. Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir. Allah muhafaza, böyle bir şey yaşanmasın ama aynı hassasiyetle davranırlarsa o zaman başımın gözümün üstünde yerleri var. Yaptıklarımdan dolayı verilecek her türlü cezaya razıyım" diye konuştu.

ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜĞÜ KASAP ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeği dövmesine engel olmaya çalıştığı Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürümesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan kasa Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Yaşananların üzücü olduğunu ifade eden Ayoğlu, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de köpeklerin yoldan geçenlere havlayıp, korkuttuğunu belirtip, belediye tarafından toplanıp, barınağa götürülmesini istedi.

Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Uğur Ezgi Mola İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:46:39. #1.14#
title