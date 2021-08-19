Son dakika haber: Manisa, Kamerunlu futbolcu Serge Tabekou'yu transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manisa, Kamerunlu futbolcu Serge Tabekou'yu transfer etti

Son dakika haber: Manisa, Kamerunlu futbolcu Serge Tabekou'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou ile anlaştı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Belçika temsilcisi Mouscron'dan Tabekou ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Tabekou, Manisa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ebru Şallı Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mert Günok Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manisa, Kamerunlu futbolcu Serge Tabekou'yu transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:51:25. #1.15#

title