Son dakika haber: Manisa, Kamerunlu futbolcu Serge Tabekou'yu transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou ile anlaştı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Belçika temsilcisi Mouscron'dan Tabekou ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Tabekou, Manisa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz