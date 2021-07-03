Son dakika haber | Manisa itfaiyesi 6 aylık verileri paylaştı, anız ve ot yangınlarına karşı uyardı

Son dakika haber: Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılının ilk 6 ayında müdahil olduğu yangın ve kurtarma olaylarına ilişkin istatistiki bilgiler kamuoyu ile paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılının ilk 6 ayında müdahil olduğu yangın ve kurtarma olaylarına ilişkin istatistiki bilgiler kamuoyu ile paylaştı. Bu süreçte 3 bin 707 yangına müdahalede bulunduğunu ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, bu yangınların bin 440 tanesinin ise anız ve ot yangını olduğuna vurgu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2021 yılının ilk 6 ayında müdahil olduğu olaylara ilişkin verileri açıkladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 ilçede 3 bin 707 yangına, bin 819 kurtarma olayına müdahale etti. Müdahalede bulunulan 3 bin 707 yangından bin 440 tanesinin ise anız ve ot yangını olduğu belirtildi. Ayrıca il genelinde meydana gelen bin 440 anız ve ot yangınının yaklaşık bin tanesinin Mayıs ve Haziran ayında oluştuğu ifade edildi.

Konula ilgili bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Manisalı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 2020 yılında 12 bin 980 itfai olaya müdahale eden İtfaiye teşkilatımız 2021 yılının ilk 6 ayında ise 3 bin 707 yangına, bin 819 kurtarma olayına müdahale etti" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, anız ve ot yangınları konusuna da dikkat çekti. Müdahalede bulunan 3 bin 707 yangın olayının bin 440 tanesinin anız ve ot yangını olduğunu dile getiren Daire Başkanı Gürhan İnal, "Bu anız ve ot yangınlarının yaklaşık bin tanesi ise Mayıs ve Haziran aylarının kapsayan süreçte meydana geldi. Anız ve ot yakmak yasal değil. Bu tür yangınlara neden olanlara idari para cezası da uygulanıyor. Vatandaşlarımıza uyarımız hem doğaya zarar vermeyin hem de idari para cezasına maruz kalarak cebinize zarar vermeyin. Bu noktada anız ve ot yangınlarına karşı vatandaşlarımızı daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı