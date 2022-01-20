Son dakika haber | Manisa FK, Sırp forvet Ognjen Ozegovic'i transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa FK, Sırp forvet Ognjen Ozegovic'i transfer etti

Son dakika haber | Manisa FK, Sırp forvet Ognjen Ozegovic'i transfer etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, en son Adanaspor'da forma giyen Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, en son Adanaspor'da forma giyen Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada Ozegovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, Sırp oyuncu için kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan'ın yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozegovic, Manisa FK'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce kulüple ilgili iyi bilgiler aldım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Spor Toto, Adanaspor, Manisa, Sırp, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title