Son dakika haber... Manisa FK'dan genç transfer
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Son dakika haber... Manisa FK'dan genç transfer

Son dakika haber... Manisa FK'dan genç transfer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlılar Altınordu'dan 2003 doğumlu forvet Osman Burak Destan'ı kadrosuna kattı. Ege ekibi genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Osman Burak Destan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.


Son dakika haber... Manisa FK'dan genç transfer
Son dakika haber... Manisa FK'dan genç transfer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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