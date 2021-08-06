Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor

Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde Alaşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve Kent Beton'un katkılarıyla toplanan yardımların bulunduğu tır, Yunusemre Belediyesi önünden yangınlarla boğuşan Muğla'ya doğru hareket etti.

Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde Alaşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve Kent Beton'un katkılarıyla toplanan yardımların bulunduğu tır, Yunusemre Belediyesi önünden yangınlarla boğuşan Muğla'ya doğru hareket etti.

Yunusemre Belediyesi, yangın bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve bir firmanın katkılarıyla toplanan yardımların yer aldığı tır, Yunusemre Belediyesi önünden Muğla'ya doğru hareket etti. Yardım tırının içerisinde yanık kremi, yangın söndürme tüpü, yangın eldiveni, su, hijyen kiti, gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Bölgedeki yangınların bir an önce söndürülmesini temenni eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlar sonrasında Manisa'dan da afet bölgesine birçok yardım gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Yunusemre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu tır Yunusemre Belediyesi önünden hareket etmişti. Şimdi de yine belediyemiz öncülüğünde Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve bir firmamızın katkılarıyla toplanan yardımları gönderiyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına katılan, yardımlara katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Belediye olarak yangın bölgesine yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bizlere böyle afetler yaşatmasın." dedi. - MANİSA

Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor
Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Manisa'dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:25:23. #1.16#

title