Son dakika haber... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden polis ekiplerinin durduğu araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Kurtuluş Caddesi üzerinden bir araç durduruldu.

Söz konusu araçta arama yapan polis ekipleri hassas terazi, 2,27 gram metamfetamin, 1,71 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet