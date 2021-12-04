Son dakika haber... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Tunca Mahallesi Kumlu Dere Caddesi üzerinde D.A, tartıştığı M.T'ye tabancayla ateş etti.
Bacağından yaralanan M.T, hastaneye kaldırıldı, D.A, polis tarafından gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet