Son dakika haber... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tunca Mahallesi Kumlu Dere Caddesi üzerinde D.A, tartıştığı M.T'ye tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan M.T, hastaneye kaldırıldı, D.A, polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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