Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kontrol altında
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Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında ilk belirlemelere göre 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında ilk belirlemelere göre 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi mevkiinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 uçak, 8 helikopter, 40 arazözle hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatılırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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