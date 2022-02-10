Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

AA, Kamil Altıparmak - Güncel
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Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Son dakika haber: Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Y.E'ye (52) ait eve operasyon düzenleyen ekipler 2 lahit kapağı, 1 lahit kilit taşı, 1 lahit başlığı, 1288 yılına ait Osmanlı mezar taşı, 3 küp ve 1 süngü ele geçirdi.

İfadesi alınan Y.E serbest bırakılırken eserler Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Manisa, Kula, Güncel, Haberler

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