Son dakika haber... Manisa'daki 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Manisa'daki 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir, Akhisar, Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber... Manisa'daki 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
11.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:16

Manisa'nın Alaşehir, Akhisar, Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 kilo 167 gram esrar, 4 bin 716 sentetik ecza hap, 44,5 gram metamfetamin, 98 ecstasy, 22 kök Hint keneviri, 2,7 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 16 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyonda gözaltına aldığı 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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