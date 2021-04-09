Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır, kamyonet ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır, kamyonet ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolundaki Hacırahmanlı Mahallesi Kavşağı'nda S.Y. (37) yönetimindeki 59 AG 108 plakalı tır, trafik ışıklarında yavaşladı.

Önündeki tırın yavaşladığını görünce hızını azaltan L.D. (45) idaresindeki 67 AF 516 plakalı otomobile, aynı yönde giden M.A. (70) yönetimindeki 45 UA 7308 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil, S.Y. idaresindeki tıra arkadan vurdu.

Kazada otomobildeki yolcu İ.D. (14) ile kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:00:46. #1.16#
title