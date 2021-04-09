Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır, kamyonet ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.