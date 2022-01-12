Son dakika haber | Manisa'da zehir taciri operasyonu: 2 tutuklama

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, Atatürk Mahallesi'nde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Bağ evi olmak üzere yapılan operasyonda, ayrı ayrı siyah poşetlere sarılı toplam 1 kilo 558,26 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.C.(47), T.D.(31) ve H.A.(62) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ve H.A. tutuklanırken, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

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