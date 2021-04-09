Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarma, yaralı şahin buldu. Kızıl şahine ilk müdahale, ilçedeki veterinerde yapıldı.
Şahin, müdahalenin ardından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama salınacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay