Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarma, yaralı şahin buldu. Kızıl şahine ilk müdahale, ilçedeki veterinerde yapıldı.

Şahin, müdahalenin ardından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama salınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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