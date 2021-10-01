Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanılmış para ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan arama yapan ekipler 501,11 gram eroin maddesi, 102,95 gram metamfetamin maddesi, 1,87 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamından gözaltına alınan İran uyruklu 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Akhisar ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 336 adet sentetik ecza, 150 adet ecstasy adı verilen hap, 4 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - MANİSA

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