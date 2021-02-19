Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

19.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:27
Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberler... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu İstasyon Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu buldu. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin kaldığı eve de operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve aparat ele geçirdi. Olayla ilgili F.S. ile V.C. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.S. ile V.C. tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı olan zanlı yol kontrolünde yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde yol uygulamasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

Otomobilde uyuşturucu bulan ekiplerin gözaltına aldığı 2 kişiden hakkında yakalama kararı olan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek bulundu

Alaşehir Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timleri, Evrenli Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki 4 kişinin, jandarmadaki işlemi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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