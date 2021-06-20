Son dakika haber... Manisa'da traktörün yanında ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörünün yanında cansız bedeni bulunan kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörünün yanında cansız bedeni bulunan kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hacıaliler Mahallesinde yaşayan Erdoğan Özen'in (61), evinin bahçesindeki 45 ZR 035 plakalı traktörünün yanında yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Erdoğan Özen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım