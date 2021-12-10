Son dakika haber | Manisa'da terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Son dakika haber | Manisa'da terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

Manisa İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Y'nin (33) kentteki bir iş yerinde çalıştığını belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonla yakalanan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title