Son dakika haber | Manisa'da terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
Manisa İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Y'nin (33) kentteki bir iş yerinde çalıştığını belirledi.
İş yerine düzenlenen operasyonla yakalanan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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