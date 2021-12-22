Son dakika haber | Manisa'da terör operasyonlarında 9 kişi tutuklandı (2)
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Son dakika haberler: 5 KİŞİ TUTUKLANDIManisa merkezli 4 ilde polisin, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 9 şüpheliden M.A.M.M., A.T., M.E.M.A., M.M.A.L.G. ve Z.A. tutuklandı.
MANİSA (DHA) - 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Manisa merkezli 4 ilde polisin, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 9 şüpheliden M.A.M.M., A.T., M.E.M.A., M.M.A.L.G. ve Z.A. tutuklandı. Şüphelilerden A.A., yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardına salıverildi.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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