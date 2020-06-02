Son dakika haber! Manisa'da sokak köpeğine sopayla vuran kişi hakkında adli kontrol kararı Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, para cezası uygulandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, para cezası uygulandı.

Sevgi Yolu'ndaki bir mobilya mağazasında çalışan H.A, bir sokak köpeğine, yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle şiddet uyguladı. Köpeğe önce ayakkabı fırlatan ardından da sopayla vuran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. H.A. ile esnaf arasında tartışma çıktı.

Olay anı, güvenlik kamerasınca ve çevre sakinleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bazı kişiler, H.A'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine H.A, emniyette ifade verdikten sonra ayrıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan H.A, sokak köpeklerinin zaman zaman çevredekilere saldırdığını öne sürerek, "Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir." dedi.

H.A'ya tepki gösteren esnaflardan Mehmet Ayoğlu ise yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Valilik: "Gözaltına alındı"

Olayla ilgili açıklama yapan Manisa Valiliği ise sokak köpeğine kötü muamele olayının şüphelisi H.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 392 lira para cezası uygulandı.

Hayvanın sağlık durumu iyi

Öte yandan saldırıya uğrayan köpek, Alaşehir Belediyesi hayvan barınağında korumaya alındı.

Burada görevli veterinerce bakımı yapılan köpeğin yara ve eziklerinin olduğu ancak genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA