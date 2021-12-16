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Son dakika haber | Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Emre Aşan (26), Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aşan, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Aşan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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