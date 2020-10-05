Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

05.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:50
Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Çampınar Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan Yasin Bakay (55) ile İ.İ. (44) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.İ, tabancayla Yasin Bakay'a ateş etti.

Yaralanan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Bakay, buradaki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Zanlı olayın ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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