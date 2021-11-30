Son dakika haber! Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, Gökçeören Mahallesi ile Kenger Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Topal'ın cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Topal'ın yakınları gözyaşı döktü.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title