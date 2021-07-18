Son dakika haber! Manisa'da polisten kaçarken kaza yapan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haber! Manisa'da polisten kaçarken kaza yapan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber! Manisa'da polisten kaçarken kaza yapan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan, bu sırada bir taksiye çarparak kaza yapan motosiklet sürücüsünün üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan, bu sırada bir taksiye çarparak kaza yapan motosiklet sürücüsünün üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Lalapaşa Mahallesinde uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, 3506. Sokakta bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan motosikletli takibe alındı.

Sokakta park halindeki bir taksiye çarpan ve savrulan motosiklet sürücüsü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yunus timlerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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