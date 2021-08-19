Son dakika haber: Manisa'da polisin bıçaklandığı 'halı silkeleme' kavgasında 6 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki komşu arasında 'halı silkelenmesi' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.