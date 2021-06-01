Son dakika haberleri! Manisa'da PKK/KCK operasyonu
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Son dakika haberleri! Manisa'da PKK/KCK operasyonu

Son dakika haberleri! Manisa'da PKK/KCK operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Manisa il merkezi ve Turgutlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa il merkezi ve Turgutlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında Manisa ilinde örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, PKK/KCK terör örgütünün kırsalında faaliyet yürüttüğü ve PKK/KCK "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan hakkında kesilmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda A.Y., S.T., G.T., S.H ve yabancı uyruklu S.S. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Emniyete götürülen 5 şüphelinin sorguları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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