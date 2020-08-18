Son dakika haber: Manisa'da patlamamış top mermisi imha edildi
Son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi kontrollü olarak imha edildi.
18.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:44
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi kontrollü olarak imha edildi.
Kayadibi Mahallesi'nde yol kenarında patlamamış top mermisine rastlayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesi sonrasında Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, uzman ekip tarafından güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.
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Kaynak: AA