Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

12.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Cami Cedit Mahallesi Ethem Polat Sokak'ta Hafize Akkaş'a ait 45 RA 2642 plakalı park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG tankı da patlayan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.

Arıza nedeniyle aynı yerde 3 gündür park halindeki otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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