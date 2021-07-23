Son dakika haber: Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haber: Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

M.Ü. (44) idaresindeki 45 L 4692 plakalı otomobil, Çanakçı Mahallesi'nde ilerlerken yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki A.Ç'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin, bir anda yola fırlayan çocuğa çarpması ve çocuğun yakınlarının olay yerine koşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Buse Varol Kadir Doğulu Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:30:54. #1.14#

title