Son dakika haber | Manisa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Son dakika haber | Manisa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

23.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:38
Son dakika haber | Manisa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Son dakika haber: Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Hisarkapı Kavşağı mevkisinde Erol Kazak'ın kullandığı 45 RA 7340 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Kazak, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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